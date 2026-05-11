Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родригес отвергла возможность присоединения Венесуэлы к США

Уполномоченный президент страны напомнила, что отношения с Вашингтоном должны строиться на взаимном уважении, а не на колониальных взглядах.

КАРАКАС, 11 мая. /ТАСС/. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес категорически отвергла приписываемое американскому лидеру Дональду Трампу заявление о намерении присоединить республику к США 51-м штатом.

«Это не предусмотрено и никогда не будет предусмотрено. У венесуэльцев есть общая любовь к процессу обретения независимости. Мы будем и дальше защищать целостность, суверенитет и национальную независимость», — заявила Родригес представителям СМИ после участия в слушаниях Международного суда ООН в Гааге. Она напомнила, что отношения с Вашингтоном должны строиться на взаимном уважении, а не на колониальных взглядах, и несмотря на напряженность обе страны поддерживают открытые каналы связи на равноправной основе.

«Президент [США Дональд] Трамп знает, что мы работаем над дипломатической повесткой дня в области сотрудничества, это правильный путь и любые другие претензии не соответствуют реальности и нашей конституции», — подчеркнула Родригес.

Ранее журналист телеканала Fox News Билл Мелуджин в X сообщил, что в телефонном разговоре с его коллегой Джоном Робертсом из Fox News президент США Дональд Трамп сказал, что «всерьез рассматривает возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом США».

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше