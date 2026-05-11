Родригес отвергла возможность присоединения Венесуэлы к США

КАРАКАС, 11 мая. /ТАСС/. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес категорически отвергла приписываемое американскому лидеру Дональду Трампу заявление о намерении присоединить республику к США 51-м штатом.
«Это не предусмотрено и никогда не будет предусмотрено. У венесуэльцев есть общая любовь к процессу обретения независимости. Мы будем и дальше защищать целостность, суверенитет и национальную независимость», — заявила Родригес представителям СМИ после участия в слушаниях Международного суда ООН в Гааге. Она напомнила, что отношения с Вашингтоном должны строиться на взаимном уважении, а не на колониальных взглядах, и несмотря на напряженность обе страны поддерживают открытые каналы связи на равноправной основе.
«Президент [США Дональд] Трамп знает, что мы работаем над дипломатической повесткой дня в области сотрудничества, это правильный путь и любые другие претензии не соответствуют реальности и нашей конституции», — подчеркнула Родригес.
Ранее журналист телеканала Fox News Билл Мелуджин в X сообщил, что в телефонном разговоре с его коллегой Джоном Робертсом из Fox News президент США Дональд Трамп сказал, что «всерьез рассматривает возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом США».