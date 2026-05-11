В Кремле назвали разговоры в ЕС о диалоге с Россией положительным фактором

Президент РФ Владимир Путин в субботу, отвечая на вопросы журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее бывший канцлер Германии Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес РФ.