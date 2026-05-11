В Кремле назвали разговоры в ЕС о диалоге с Россией положительным фактором

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Разговоры в Европе о необходимости диалога с РФ — положительный фактор, но ситуация пока в начальной точке, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин в субботу, отвечая на вопросы журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее бывший канцлер Германии Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес РФ.
«Примечательным является то, что больше и больше в Европе стали говорить о необходимости диалога с Россией. Это мы приветствуем, это положительный фактор, но все пока только в начальной точке, посмотрим, как это дальше будет», — сказал Песков.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда «для этого настанет правильный момент».