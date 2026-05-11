Рейс с частью экипажа судна с хантавирусом вылетел в Нидерланды

Из Тенерифе в Нидерланды вылетел второй рейс с пассажирами судна MV Hondius.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Рейс, на борту которого находится часть экипажа нидерландского круизного лайнера Hondius, вылетел из Тенерифе в Нидерланды, сообщил МИД королевства.

«Второй рейс судна MV Hondius, на борту которого находятся 22 человека, включая одного гражданина Нидерландов и 21 человека других национальностей, только что вылетел из Тенерифе в Нидерланды», — говорится в сообщении.

На этом самолете летит часть экипажа лайнера.

Ранее в аэропорту нидерландского Эйндховена приземлился самолет с 26 пассажирами круизного лайнера.

Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.