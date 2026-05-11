В офисе Зеленского посчитали преждевременным комментировать дело Ермака

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Офис Владимира Зеленского сдержанно отреагировал на новость о предъявлении обвинения экс-главе офиса Андрею Ермаку.
«Как мы видим, процессуальные действия все еще идут, поэтому пока рано давать оценки», — приводит слова советника Зеленского Дмитрия Литвина агентство РБК-Украина.
Ранее 11 мая антикоррупционные органы Украины сообщили, что раскрыли организованную группу, причастную к отмыванию $10,5 млн на элитном строительстве под Киевом и предъявили обвинение одному из ее участников — бывшему руководителю офиса Владимира Зеленского.
В 2020 году был запущен проект строительства частных резиденций «Династия» под Киевом, в котором участвовал человек, которого следствие идентифицирует как Ермака. Участники договорились построить четыре резиденции для собственного проживания, а финансирование строительства скрывали через кооператив «Солнечный берег» и наличные деньги, полученные преступным путем. Следователи утверждают, что строительство резиденций велось в 2021—2025 годах, причем после начала боевых действий строительство коттеджей не остановилось, а стало идти еще активнее, поскольку рабочих перевели на более жесткий график смен.