В ФРГ заявили, что запрос о покупке Typhon и Tomahawk в США на стадии рассмотрения

БЕРЛИН, 11 мая. /ТАСС/. Запрос ФРГ о покупке пусковых установок Typhon и крылатых ракет Tomahawk в США до сих пор находится на стадии рассмотрения. Об этом журналистам заявил представитель Министерства обороны Германии.
«О покупке в США уже было объявлено ранее через протокол о намерениях. Хронология событий выглядит следующим образом: в 2023 году был запущен проект ELSA, в 2024 году обсуждалось возможное размещение систем между обеими странами, а в 2025 году поступил межправительственный запрос на поставку пусковых установок типа Typhon, оснащенных системами Tomahawk. Этот запрос все еще находится на стадии рассмотрения», — сказал представитель Минобороны ФРГ.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что правительство ФРГ надеется убедить администрацию президента США Дональда Трампа согласиться на продажу дальнобойных ракет Tomahawk и пусковых установок Typhon. Для решения с США вопроса о возобновлении поставок, как указывала газета, министр обороны ФРГ Борис Писториус запланировал поездку в Вашингтон, однако чиновники Германии не уверены, согласится ли на встречу шеф Пентагона Пит Хегсет. Источник газеты утверждал, что ФРГ готова предложить США гораздо более высокую сумму за эту сделку из-за «соблазна решить проблему одними лишь деньгами» на фоне публичного конфликта между лидерами стран.
До этого канцлер Германии Фридрих Мерц упрекнул США в том, что у них нет четкой стратегии по войне с Ираном и что Тегеран «унижает» Вашингтон своей переговорной тактикой. Вскоре после этого Трамп, который раньше позитивно отзывался о Мерце, выступил с критикой в его адрес и объявил о намерении отозвать часть военных из Германии. Также СМИ сообщали, что Вашингтон планирует отказаться от размещения в стране дальнобойных ракет, в том числе Tomahawk.