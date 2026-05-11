«Без наземной миссии никуда»: Лукашенко сделал заявление о войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что без наземной операции выиграть современную войну невозможно. Свое мнение на эту тему он высказал на совещании по вопросам госпрограмм вооружения и гособоронзаказа. Его слова передает Telegram-канал «Пул Первого».
«Без наземной операции никуда. Ну, а наземная операция — это солдат обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле», — подчеркнул Лукашенко.
Лукашенко также сообщил, что в начале года по его поручению была проведена комплексная проверка Вооруженных сил Белоруссии. Президента прежде всего интересовало, как армия будет действовать в случае агрессии против белорусского государства. По итогам проверки он отметил необходимость оснащения войск новейшим оружием.
Ранее KP.RU писал, что в конце апреля Лукашенко провел телефонную беседу с иранским главой Масудом Пезешкианом. Стороны детально обсудили войну на Ближнем Востоке. Оба политика пришли к общему мнению, что мирный процесс тормозится из-за ненадежности США. Иран попросту не может доверять словам американцев.