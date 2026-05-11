СМИ: Меркель не ответила на вопрос о роли визави в переговорах с Россией

Spiegel: Меркель оставила открытым вопрос о визави в переговорах России и Европы.

БЕРЛИН, 11 мая — РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель оставила открытым вопрос о готовности взять на себя роль посредника в переговорах между Россией и Европой, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на ее офис.

В субботу президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.

«Конкретный вопрос о том, могла бы Меркель представить себя в роли посредника (на переговорах — ред.), остался без ответа», — говорится в материале.

При этом, как сообщили изданию в офисе Меркель, на сегодняшний день к ней не поступало соответствующих предложений от какой-либо стороны.

Представитель правительства ФРГ заявил, в свою очередь, Spiegel, что власти Германии готовы обсуждать только «действительно серьезные предложения» по кандидатурам переговорщиков, которые, по его словам, могут устроить все стороны.

Официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус отказался в понедельник дать оценку кандидатуре Шредера в качестве возможного переговорщика между Россией и ЕС. Он также не стал озвучивать альтернативные кандидатуры возможных посредников. Одновременно Корнелиус заявил о готовности «евротройки» (Франция, Великобритания, ФРГ) вступить вместе с США в переговоры с Россией.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.

Ангела Меркель: биография экс-канцлера Германии и отношение политика к России
Германия — одна из наиболее развитых стран мира с сильной экономикой и промышленностью, она всегда играла важную роль в политической жизни Европы. И в XXI веке дольше всех этим государством руководила женщина — Ангела Меркель. Главное из биографии политика и ее отношение к России — в материале.
