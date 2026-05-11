Трамп заявил, что США могут вновь начать операции в Ормузском проливе

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп утверждает, что Соединенные Штаты могут вскоре или вновь начать военные операции в Ормузском проливе, или даже предпринять в отношении Ирана что-то «намного более серьезное».
В интервью телекомпании CBS News американский лидер выразил мнение, что фактический контроль над Ормузским проливом является «единственным оружием» в руках Тегерана. «Мы бы его (пролив — прим. ТАСС) открыли. Я просто оказал услугу определенным странам, которые попросили меня не делать этого. Мы бы его открыли. Но мы можем легко к этому вернуться», — заявил хозяин Белого дома. На вопрос, намерен ли Вашингтон действовать теперь именно таким образом, поскольку не удовлетворен ответом Тегерана на новые американские предложения о завершении военных действий, президент ответил: «Не знаю. Либо это, либо [что-то] намного более серьезное». В детали он вдаваться не стал.
Одновременно глава вашингтонской администрации в очередной раз обрушился с критикой на упомянутый ответ Ирана. «Это было просто плохое предложение, глупое предложение, в действительности сделанное людьми, которые не имеют никакого представления о том, в какой опасности они находятся», — полагает Трамп.
У него поинтересовались, идут ли иранцы на уступки американцам. «Да, конечно. Но недостаточно», — сказал в ответ президент.
США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. 7 апреля хозяин Белого дома объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. По данным Тегерана, за 40 дней войны в результате американо-израильских ударов погибли 3 375 иранцев. 11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде, однако стороны не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. 21 апреля лидер США объявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном. Как сообщило иранское государственное телевидение, Тегеран не намерен признавать объявленное Вашингтоном в одностороннем порядке продление режима прекращения огня и будет поступать в соответствии со своими интересами.