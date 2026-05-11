Трамп заявил, что США могут вновь начать операции в Ормузском проливе

В интервью телекомпании CBS News американский лидер выразил мнение, что фактический контроль над Ормузским проливом является «единственным оружием» в руках Тегерана. «Мы бы его (пролив — прим. ТАСС) открыли. Я просто оказал услугу определенным странам, которые попросили меня не делать этого. Мы бы его открыли. Но мы можем легко к этому вернуться», — заявил хозяин Белого дома. На вопрос, намерен ли Вашингтон действовать теперь именно таким образом, поскольку не удовлетворен ответом Тегерана на новые американские предложения о завершении военных действий, президент ответил: «Не знаю. Либо это, либо [что-то] намного более серьезное». В детали он вдаваться не стал.