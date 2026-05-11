Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Железняк: украинские следователи проводят обыски по месту жительства Ермака

Андрею Ермаку 11 мая предъявили обвинение в участии в отмывании средств.

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыски по месту жительства экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«В настоящее время НАБУ проводит обыски на улице Шелковичная. Учитывая, что следователи вошли в подъезд, где находится квартира Ермака, похоже, что он дома», — написал парламентарий, опубликовав соответствующую фотографию.

Ранее 11 мая Ермаку было предъявлено обвинение в участии в отмывании средств.