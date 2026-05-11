Железняк: украинские следователи проводят обыски по месту жительства Ермака

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыски по месту жительства экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
«В настоящее время НАБУ проводит обыски на улице Шелковичная. Учитывая, что следователи вошли в подъезд, где находится квартира Ермака, похоже, что он дома», — написал парламентарий, опубликовав соответствующую фотографию.
Ранее 11 мая Ермаку было предъявлено обвинение в участии в отмывании средств.