Суд выдал ордер на задержание экс-президента Боливии

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мая. /ТАСС/. Суд боливийского департамента Тариха выдал ордер на задержание экс-президента Эво Моралеса после того, как он не явился на слушания по делу о торговле людьми, фигурантом которого он является. Об этом сообщила газета El Deber.

«Слушания приостановлены без даты возобновления, потому что для того, чтобы слушания начались, [фигуранты] должны быть задержаны или явиться добровольно», — приводит издание слова председателя регионального суда Тарихи Луиса Эстебана Ортиса.

Слушания начались 11 мая. Ни Моралес, ни другие обвиняемые не явились в суд.

В декабре 2024 года прокуратура Тарихи сообщила, что выдвинула в отношении Моралеса обвинения в торговле людьми. По версии следствия, родители 15-летней девушки познакомили ее с Моралесом ради карьеры в госсекторе. Предположительно, в результате связи с экс-президентом несовершеннолетняя забеременела. Обвинения были также предъявлены родителям девушки.

Экс-президент считает себя жертвой политического преследования.