Суд выдал ордер на задержание экс-президента Боливии

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мая. /ТАСС/. Суд боливийского департамента Тариха выдал ордер на задержание экс-президента Эво Моралеса после того, как он не явился на слушания по делу о торговле людьми, фигурантом которого он является. Об этом сообщила газета El Deber.