Россия организовала канал с Украиной по воссоединению детей с семьями

БРЮССЕЛЬ, 11 мая — РИА Новости. Россия с 2023 года организовала канал взаимодействия с украинской стороной по воссоединению детей с семьями, говорится в комментарии постпредства России при ЕС.
«Несмотря на активно распространяемую есовской стороной дезинформацию о якобы чинимых Россией препятствиях и нежелании сотрудничать в данном вопросе, процесс воссоединения семей поступательно развивается. С 2023 года организован прямой канал взаимодействия с украинской стороной, позволяющий оперативно решать вопросы в интересах детей», — пояснили в постпредстве.
«Каждый несовершеннолетний независимо от того, где и в каком статусе он находится, имеет все возможности воссоединиться со своими родственниками, если они обозначают себя и имеют соответствующие юридические права», — добавили там.
ЕС в понедельник ввел санкции в отношении 16 физлиц и 7 организаций (в основном против педагогов и детских оздоровительных лагерей и центров) за якобы «депортацию» украинских детей.