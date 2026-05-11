НАБУ опубликовало новую часть аудиозаписей по делу Миндича

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало новую часть аудиозаписей по делу соратника Владимира Зеленского, фигуранта дела о коррупции в энергетике Тимура Миндича, на которых экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак фигурирует как «R2».
Ранее в понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. По информации украинских СМИ, речь идет об Андрее Ермаке, который ранее возглавлял офис Зеленского.
НАБУ в понедельник опубликовало новую часть аудиозаписей по делу Миндича, которая касается отмывания денег, полученных преступным путем, при строительстве элитных резиденций в Козине под Киевом под названием «Династия».
«В июне 2020 года “Че Гевара” (фигурант дела о коррупции, бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов — ред.) привлек к строительству “Династии” “Карлсона” (Миндича — ред.)… К проекту “Династия” привлекли еще одного участника — R2 — по версии следствия, руководитель офиса Зеленского», — сообщил руководитель подразделения детективов НАБУ Павел Ершов на опубликованном в YouTube-канале ведомства видео.
По его словам, участники проекта «Династия» договорились построить четыре частных резиденции для собственного постоянного проживания в Козине под Киевом. Стоимость строительства одной резиденции составляла около двух миллионов долларов.
«Учитывая, что реальные масштабы строительства не отвечали официальным объемам его финансирования, в 2024 году участники проекта начали искать способы узаконить деньги, потраченные на резиденцию “Династия” и полученные преступным путем. В частности, они предлагали купить документы, которые якобы подтверждают законное происхождение средств», — отметил Ершов.
По его данным, участники проекта «Династия» при строительстве резиденций легализовали, отмыли более 460 миллионов гривен (10,4 миллиона долларов).
«Средства получены от деятельности преступной организации, возглавляемой “Карлсоном”, в частности от работы так называемой “прачечной”, в которой обеспечивалось аккумулирование и легализация денег, поступающих из разных источников, в том числе от коррупционных схем в “Энергоатоме”, — добавил Ершов.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук — с должности министра энергетики.
На первых опубликованных НАБУ фрагментах аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как «Тенора», «Рокета» и «Карлсона». По данным депутата Рады Ярослава Железняка, «Карлсон» — это Миндич, «Тенор» — представитель «Энергоатома» Дмитрий Басов, «Рокет» — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. По информации издания «Зеркало недели», под кличкой «Че Гевара» скрывается Чернышов.