В Грозном потушили пожар в многоквартирном доме

ГРОЗНЫЙ, 11 мая — РИА Новости. Пожар в девятиэтажном доме Грозного потушен, сообщил начальник главного управления МЧС России по Чечне Алихан Цакаев.
«Пожар полностью потушен. Пожар был оперативно потушен — практически за 15 минут», — сообщил Цакаев журналистам.
Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем, уточнил он. Информация о пострадавших уточняется.
