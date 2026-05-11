Ирак и Иран договорились предотвращать передвижения вооруженных групп на границе

В документе подчеркивается, что иранская сторона "представила информацию о деятельности некоторых иранских вооруженных групп, присутствующих в автономном регионе Иракский Курдистан"

РАБАТ, 11 мая. /ТАСС/. Багдад и Тегеран высказались за усиление контроля на границе между двумя странами и намерены принимать жесткие меры для предотвращения маневров вооруженных групп, угрожающих стабильности Ирака или Ирана. Об этом говорится в заявлении пресс-службы советника по национальной безопасности премьер-министра Ирака Касема аль-Араджи.

«Стороны подчеркнули важность укрепления совместной координации в сфере безопасности, ужесточения мер пограничного контроля и предотвращения любого проникновения или передвижения террористических или вооруженных групп, которые могут угрожать безопасности и стабильности в обеих странах и регионе», — указывается в релизе, опубликованном по итогам проведенного в Багдаде заседания Высшего комитета безопасности Ирака и Ирана.

Иранская сторона, подчеркивается в документе, «представила информацию о деятельности некоторых иранских вооруженных групп, присутствующих в автономном регионе Иракский Курдистан». Отмечается, что в ходе заседания двустороннего комитета по безопасности «была достигнута договоренность о принятии необходимых мер для комплексного решения этого вопроса».

