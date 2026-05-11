Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал растущий интерес к диалогу с Россией со стороны европейских стран, отметив, что это можно считать положительным знаком, хотя процесс находится на начальной стадии.
В интервью РИА Новости Дмитрий Песков подчеркнул, что все больше европейских политиков начинают осознавать необходимость налаживания диалога с Россией. «Это мы приветствуем, это положительный фактор, но все пока только в начальной точке. Посмотрим, как это дальше будет», — заявил он.
Выступая на пресс-конференции, Песков отметил, что подобные разговоры могут стать основой для более конструктивных отношений между Россией и Европой. В частности, 11 мая глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила готовность выступить в качестве переговорщика от Евросоюза в будущем диалоге с Москвой. Она напомнила о своем опыте участия в переговорах в юридической сфере.
Кроме того, 9 мая президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера своим предпочтительным кандидатом для ведения переговоров с Европой. Однако он добавил, что европейские страны могут выбрать другого лидера, который будет пользоваться доверием и не делал резких высказываний в адрес России.
Таким образом, разговоры о диалоге с Россией становятся все более актуальными на европейской политической арене, хотя пока остаются на начальном этапе.
При этом ранее Песков пессимистично высказался об отношениях с США.