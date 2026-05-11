Мендель назвала единственный способ поддержать Украину

ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. Единственный способ поддержать Украину — это настаивать на достижении мирного соглашения, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
«Люди должны понять, что если вы хотите поддержать Украину, то единственный способ сделать это — настаивать на мирном соглашении», — сказала Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
По ее мнению, это единственный вариант, при котором Украина может продолжать свое существование. «Для Украины это единственный способ выжить, поскольку я считаю, что мы находимся на грани вымирания», — добавила она.
Мендель выразила уверенность в том, что рассуждения о продолжении боевых действий еще несколько лет совершенно не вяжутся с реальностью, в том числе с демографической ситуацией.