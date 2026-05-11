Мерц вновь опустился на последнее место в рейтинге популярности политиков ФРГ

БЕРЛИН, 11 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц (ХДС) вновь занял последнее место в рейтинге популярности политиков ФРГ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.
По его данным, Мерц потерял еще 2 процентных пункта (п. п.) и снова оказался на последнем месте. Для канцлера ситуация обостряется: его рейтинг достиг нового антирекорда в 62% негативных оценок. Он также значительно сдал позиции внутри собственной партии. Среди избирателей блока ХДС/ХСС он опустился с 3-го на 6-е место.
Возглавляет список по-прежнему министр обороны Германии Борис Писториус (СДПГ). За ним следуют будущий премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Джем Оздемир («Зеленые»), премьер-министр Северного Рейна — Вестфалии Хендрик Вюст (ХДС) и глава ХСС, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. Председатель Бундестага Юлия Клёкнер (ХДС) замыкает пятерку лучших, оставаясь самой популярной женщиной в политическом Берлине.
Глава МВД ФРГ Александер Добриндт (ХСС) поднялся с 9-го на 6-е место. Таким образом, он обошел канцлера даже в симпатиях сторонников блока ХДС/ХСС. Ниже в рейтинге произошли небольшие перестановки: политик от СвДП Вольфганг Кубикки опустился на 7-е место, лидер «Альтернативы для Германии» (АдГ) Алис Вайдель — на 8-е, а основательница BSW Сара Вагенкнехт — на 9-е. Генсек ХДС Карстен Линнеман стабильно удерживает 10-ю строчку. В опросе, проводившемся с 8 по 11 мая, приняли участие 2 006 человек.
27 апреля результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild, показали, что Мерц впервые опустился на последнее место в рейтинге популярности политиков ФРГ. 6 мая исполнился год с того момента, как правительство ФРГ, состоящее из ХДС/ХСС и СДПГ, под руководством Мерца приступило к работе. По результатам опросов позиции этих партий заметно пошатнулись. Тем временем АдГ в некоторых рейтингах уже занимает первое место, становясь самой популярной партией.