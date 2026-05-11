Мендель: богатые люди на Украине не выступают против Зеленского из страха санкций

Мендель пояснила, что их введение приводит к закрытию бизнеса и блокировке счетов.

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Богатые и влиятельные люди на Украине не выступают против Владимира Зеленского из страха перед его незаконными санкциями. Об этом заявила бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

«Это ответ на ваш вопрос, почему украинцы молчат. Богатые люди боятся оказаться под санкциями. Это незаконный инструмент, которым пользуется Зеленский, — санкции против собственных граждан — это абсолютно неконституционно. И люди боятся», — сказала она в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Мендель пояснила, что введение санкций приводит к закрытию бизнеса и блокировке счетов.

Зеленский регулярно подписывает указы о санкциях. В основном они касаются российских физических и юридических лиц, а также иностранных граждан, которых Киев обвиняет в сотрудничестве с РФ. Однако в отдельных случаях под санкции могут попасть граждане Украины. Санкции подразумевают стандартный набор мер, включающих блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, приостановку финансовых обязательств, запрет на ряд видов экономической деятельности и другое.

В частности, санкции были введены против главы оппозиционной партии «Европейская солидарность» и экс-президента страны Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) и бывшего лидера запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Последний также был лишен украинского гражданства.

Такер Карлсон: биография, взгляды и знаменитые интервью американского журналиста
Американский политический обозреватель Такер Карлсон в последние годы приобрел всемирную известность. Добиться славы ему помогла его политическая позиция. Кроме того, журналист брал интервью у Владимира Путина и Павла Дурова, а недавно он пообщался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
