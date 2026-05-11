Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил разговоры в Европе о необходимости диалога с Россией.
«Примечательным является то, что больше и больше в Европе стали говорить о необходимости диалога с Россией. Это мы приветствуем, это положительный фактор, но всё пока только в начальной точке, посмотрим, как это дальше будет», — сказал он РИА Новости.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС не вернётся к прежним отношениям с Россией даже после окончания СВО.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова цитатой из пьесы «Обыкновенное чудо» драматурга Евгения Шварца прокомментировала её высказывание.