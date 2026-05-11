Мусаев — о поражении от «Динамо»: нельзя так играть, есть небольшие шансы на победу в чемпионате

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев остался недоволен игрой команды в матче 29-го тура РПЛ с «Динамо».
«Нужно разобраться в пропущенных мячах, непозволительно так играть. Первый гол… Нельзя так играть по сути в чемпионском матче. Осталось две игры, есть небольшие шансы на победу в чемпионате, а потом финал Кубка», — приводит его слова «Матч ТВ».
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Динамо».
«Краснодар» потерял столь важные для него очки — за тур до конца РПЛ команда отстаёт от лидирующего «Зенита» на два очка. «Динамо» продолжает занимать восьмое место.
