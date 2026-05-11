Sky News: британские министры заявили Стармеру, что для него «игра окончена»

Ряд членов правительства Великобритании в частном порядке заявили премьер-министру Киру Стармеру, что он утратил доверие правящей Лейбористской партии и для него «игра окончена».
«Некоторые члены кабинета… говорят ему, что игра окончена», — говорится в материале.
По информации телеканала, уже по меньшей мере 59 депутатов от Лейбористской партии призвали Стармера уйти в отставку.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предрёк отставку премьера Великобритании Стармера на следующей неделе.
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.