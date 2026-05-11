Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родригес исключила возможность вхождения Венесуэлы в состав США

Венесуэла не допускает варианта, при котором республика могла бы войти в состав Соединённых Штатов. Об этом заявила уполномоченный президента страны Дельси Родригес после выступления в Международном суде в Гааге.

По словам Родригес, для венесуэльцев вопрос независимости не подлежит обсуждению. Она подчеркнула, что власти и дальше будут отстаивать суверенитет, территориальную целостность и политическую самостоятельность государства.

«Президент Трамп знает, что мы работаем над дипломатической повесткой сотрудничества, и именно таким мы видим наш путь», — отметила она.

Напомним, журналист Fox News Билл Мелуджин заявил, что американский лидер Дональд Трамп всерьёз обдумывает возможность включения Венесуэлы в состав США как 51-го штата. По его словам, глава Белого дома заявил, что Венесуэла обладает нефтяными запасами на 40 триллионов долларов и «любит Трампа».

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше