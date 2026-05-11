После матча «Динамо» — «Краснодар» поступил анонимный звонок о бомбе на стадионе

После матча 29-го тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» на стадионе «ВТБ Арена» объявили эвакуацию.
«Чрезвычайная ситуация, всем немедленно покинуть здание», — передаёт СЭ сообщение на стадионе.
Источник сообщил, что поступил анонимный звонок, в котором сообщили о заложенном взрывном устройстве: «Правоохранительные органы и координационный штаб отреагировали, проводят проверку».
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Динамо».
«Краснодар» потерял столь важные для него очки — за тур до конца РПЛ команда отстаёт от лидирующего «Зенита» на два очка. «Динамо» продолжает занимать восьмое место.
Ранее сообщалось, что Мурад Мусаев остался недоволен игрой команды в матче 29-го тура РПЛ с «Динамо».