Германия не получила ответ из США на запрос о покупке ракет Tomahawk

БЕРЛИН, 11 мая — РИА Новости. Власти Германии до сих пор не получили ответ из США на запрос о покупке пусковых установок Typhon и крылатых ракет Tomahawk, сообщил представитель минобороны ФРГ Митко Мюллер.

Газета Financial Times ранее сообщила, что правительство ФРГ надеется убедить администрацию президента США Дональда Трампа согласиться на продажу Tomahawk и Typhon после отказа от согласованных в 2024 году планов по их размещению в Германии.

«Этот запрос по-прежнему находится в стадии рассмотрения», — сказал Мюллер в ходе правительственного брифинга в Берлине.

Он подтвердил, что правительство ФРГ направило запрос на покупку в США Tomahawk и Typhon еще в 2025 году. При этом, как пояснил Мюллер, вооружение может быть закуплено напрямую в рамках программы FMS (Foreign Military Sale).

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил ранее, что не рассчитывает на поставку в Германию из США ракет Tomahawk, однако не исключает, что ситуация может измениться в будущем.

Президент России Владимир Путин заявлял, что в случае размещения США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.

