Дмитриев: хантавирус могут использовать для оправданий энергокризиса на Западе

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Паника вокруг хантавируса раздута, однако ее могут использовать для оправдания энергетического кризиса в Великобритании и ЕС. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Истерия вокруг хантавируса преувеличена — но может быть использована для оправдания энергетических локдаунов в Великобритании/ЕС», — написал он в X.
Так Дмитриев прокомментировал публикацию о том, что у хантавируса отсутствуют признаки повышенной способности к передаче человеку.
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.