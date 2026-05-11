В Грозном из-за крупного пожара в жилом доме эвакуировали 300 человек

В Грозном из-за крупного пожара в многоквартирном жилом доме эвакуировали 300 человек, сообщили в ГУ МЧС России по Чечне.
По данным ведомства, площадь возгорания составила 2850 кв. м.
«Эвакуировано 300 человек. Спасено 40 человек. Жертв нет», — говорится в сообщении МЧС в MAX.
К настоящему времени пожар потушен. Причины выясняются.
Ранее в Череповце произошёл пожар на территории предприятия «Северсталь».
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше