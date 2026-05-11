Мостовой: Лунёв — красавец, «Зенит» должен как минимум заказать ему ресторан

Экс-футболист Александр Мостовой прокомментировал победу «Динамо» над «Краснодаром» в 29-м туре РПЛ.
«У “Динамо” был последний шанс хлопнуть дверью, потому что их “Краснодар” выбил из Кубка России. Я думал, что будет ничья, но москвичи провели прекрасную контратаку и забили. Теперь “Зенит” рад и доволен, им нужно не проиграть. Лунёв красавец! За спасение от Боселли “Зенит” должен как минимум заказать ему ресторан», — приводит его слова Metaratings.
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Динамо».
«Краснодар» потерял столь важные для него очки — за тур до конца РПЛ команда отстаёт от лидирующего «Зенита» на два очка. «Динамо» продолжает занимать восьмое место.
Ранее сообщалось, что Мурад Мусаев остался недоволен игрой команды в матче 29-го тура РПЛ с «Динамо».