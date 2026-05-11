В Бразилии прогремел взрыв в жилых домах

По данным военной полиции, бригады газовой компании проводили техническое обслуживание газопровода, когда произошел взрыв.
«В понедельник в районе Жагуаре в западной части Сан-Паулу произошел взрыв в жилых домах. По предварительной информации, взрыв связан с газопроводом», — говорится в сообщении портала.
Портал объявил о раненых и разрушенных домах. Двое пострадавших в сознании были спасены и доставлены в региональное отделение неотложной помощи, уточнил портал. Некоторые люди могут находиться под завалами, добавил портал.