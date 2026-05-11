На Украине арестовали земли и недвижимость по делу, в котором фигурирует Ермак

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) наложил арест на земельные участки и недвижимость под Киевом, которые фигурируют в деле об отмывании средств. По этому делу сегодня было предъявлено обвинение экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку, говорится в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
«В ходе расследования ВАКС удовлетворил ходатайство НАБУ и наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты “Династии” в Козине под Киевом», — говорится в сообщении.
Ранее антикоррупционные органы Украины сообщили, что раскрыли организованную группу, причастную к отмыванию $10,5 млн на элитном строительстве под Киевом и предъявили обвинение одному из ее участников — бывшему руководителю офиса Владимира Зеленского.
В 2020 году был запущен проект строительства частных резиденций «Династия» под Киевом, в котором участвовал человек, которого следствие идентифицирует как Ермака. Участники договорились построить четыре резиденции для собственного проживания, а финансирование строительства скрывали через кооператив «Солнечный берег» и наличные деньги, полученные преступным путем. Следователи утверждают, что строительство резиденций велось в 2021—2025 годах, причем после начала боевых действий на Украине строительство коттеджей не остановилось, а стало идти еще активнее, поскольку рабочих перевели на более жесткий график смен.