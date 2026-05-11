Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство Венгрии отказалось от совместной фотографии с президентом страны

Тамаш Шуйок, по их мнению, должен уйти в отставку, заявил премьер-министр республики Петер Мадьяр.

БУДАПЕШТ, 11 мая. /ТАСС/. Члены будущего правительства Венгрии отказались фотографироваться с президентом республики Тамашем Шуйоком, который, по их мнению, должен уйти в отставку. Об этом заявил новый премьер-министр Петер Мадьяр, возглавляющий партию «Тиса», одержавшую победу на парламентских выборах 12 апреля.

Он отметил, что кандидаты на посты в его правительстве 12 мая будут утверждены в ходе голосования в парламенте, а затем по традиции отправятся на встречу с главой государства в его официальную резиденцию — дворец Шандора. «Мы категорически попросили Тамаша Шуйока не делать совместных фотографий с министрами, а то их потом придется ретушировать», — заявил Мадьяр в видеообращении, которое транслировалось венгерскими телеканалами.

Премьер напомнил, что ранее призвал президента добровольно уйти в отставку до 31 мая. Мадьяр считает, что Шуйок не имеет права оставаться на своем посту, поскольку в минувшие годы вопреки возложенным на него обязанностям не препятствовал злоупотреблениям, которые прежнее правительство во главе с Виктором Орбаном совершало в политической, общественной и финансовой областях.

Шуйок пока публично не реагировал ни на обвинения, ни на призывы к отставке со стороны Мадьяра. За него вступились Орбан и его партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», перешедшие в оппозицию. По их мнению, подобные требования нового премьера создают крайне опасный прецедент, ведут к узурпации власти и противоречат конституции страны.

По венгерским законам президент избирается парламентом сроком на пять лет, и ранее ни одно новое правительство никогда не требовало его ухода в отставку. Шуйок был избран главой государства в 2024 году. В Венгрии объявлен сбор подписей под петицией в его защиту.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше