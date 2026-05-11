Правительство Венгрии отказалось от совместной фотографии с президентом страны

БУДАПЕШТ, 11 мая. /ТАСС/. Члены будущего правительства Венгрии отказались фотографироваться с президентом республики Тамашем Шуйоком, который, по их мнению, должен уйти в отставку. Об этом заявил новый премьер-министр Петер Мадьяр, возглавляющий партию «Тиса», одержавшую победу на парламентских выборах 12 апреля.
Он отметил, что кандидаты на посты в его правительстве 12 мая будут утверждены в ходе голосования в парламенте, а затем по традиции отправятся на встречу с главой государства в его официальную резиденцию — дворец Шандора. «Мы категорически попросили Тамаша Шуйока не делать совместных фотографий с министрами, а то их потом придется ретушировать», — заявил Мадьяр в видеообращении, которое транслировалось венгерскими телеканалами.
Премьер напомнил, что ранее призвал президента добровольно уйти в отставку до 31 мая. Мадьяр считает, что Шуйок не имеет права оставаться на своем посту, поскольку в минувшие годы вопреки возложенным на него обязанностям не препятствовал злоупотреблениям, которые прежнее правительство во главе с Виктором Орбаном совершало в политической, общественной и финансовой областях.
Шуйок пока публично не реагировал ни на обвинения, ни на призывы к отставке со стороны Мадьяра. За него вступились Орбан и его партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», перешедшие в оппозицию. По их мнению, подобные требования нового премьера создают крайне опасный прецедент, ведут к узурпации власти и противоречат конституции страны.
По венгерским законам президент избирается парламентом сроком на пять лет, и ранее ни одно новое правительство никогда не требовало его ухода в отставку. Шуйок был избран главой государства в 2024 году. В Венгрии объявлен сбор подписей под петицией в его защиту.