Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Все пассажиры круизного лайнера MV Hondius покинули судно

Все пассажиры круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, покинули судно. Лайнер с частью экипажа отплыл от испанского острова Тенерифе и направился в Нидерланды.

Все пассажиры круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, покинули судно. Лайнер с частью экипажа отплыл от испанского острова Тенерифе и направился в Нидерланды.

Как сообщает AFP, на борту находятся 25 членов экипажа и два медицинских работника, а также тело одного из трех погибших во время круиза пассажиров — гражданина Германии. Ожидается, что корабль доберется до Роттердама 17 мая. После того, как судно покинут последние пассажиры, его дезинфицируют.

По информации МИД Нидерландов, еще одна часть экипажа лайнера отправилась в нидерландский город Эйндховен самолетом. Ранее там приземлилось другое судно с 26 пассажирами лайнера.

Вспышка хантавируса была зафиксирована на лайнере в начале мая. Погибли три человека — супружеская пара из Нидерландов и гражданин Германии. Всего ВОЗ сообщила о семи подтвержденных случаях заболевания. 10 мая лайнер прибыл на остров Тенерифе, где началась эвакуация пассажиров и экипажа. С судна были эвакуированы 94 человека из 19 стран, отмечает AFP.