Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Меркель не получала запросов о возможности посредничества в переговорах между ЕС и РФ

В свою очередь представитель правительства ФРГ сообщил изданию Der Spiegel, что германской стороне "необходимо обсудить серьезные предложения, приемлемые для всех сторон"

БЕРЛИН, 11 мая. /ТАСС/. Офис бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель (занимала пост в 2005—2021 годы) не получал запросов о том, чтобы экс-канцлер ФРГ взяла на себя возможную роль посредника в переговорах между Россией и ЕС. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

«Никаких запросов к бывшему канцлеру ФРГ не поступало», — заявили журналу в офисе Меркель. Конкретный вопрос о том, может ли она представить себя в роли посредника, остался без ответа, подчеркивает Der Spiegel.

В свою очередь представитель правительства ФРГ сообщил изданию, что германской стороне «необходимо обсудить серьезные предложения, приемлемые для всех сторон».

9 мая президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что кандидатура Шрёдера является предпочтительной для возможных переговоров между ЕС и Россией. Он добавил, что российская сторона никогда не была закрыта для переговоров.

Узнать больше по теме
Ангела Меркель: биография экс-канцлера Германии и отношение политика к России
Германия — одна из наиболее развитых стран мира с сильной экономикой и промышленностью, она всегда играла важную роль в политической жизни Европы. И в XXI веке дольше всех этим государством руководила женщина — Ангела Меркель. Главное из биографии политика и ее отношение к России — в материале.
Читать дальше