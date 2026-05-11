Меркель не получала запросов о возможности посредничества в переговорах между ЕС и РФ

БЕРЛИН, 11 мая. /ТАСС/. Офис бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель (занимала пост в 2005—2021 годы) не получал запросов о том, чтобы экс-канцлер ФРГ взяла на себя возможную роль посредника в переговорах между Россией и ЕС. Об этом пишет журнал Der Spiegel.
«Никаких запросов к бывшему канцлеру ФРГ не поступало», — заявили журналу в офисе Меркель. Конкретный вопрос о том, может ли она представить себя в роли посредника, остался без ответа, подчеркивает Der Spiegel.
В свою очередь представитель правительства ФРГ сообщил изданию, что германской стороне «необходимо обсудить серьезные предложения, приемлемые для всех сторон».
9 мая президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что кандидатура Шрёдера является предпочтительной для возможных переговоров между ЕС и Россией. Он добавил, что российская сторона никогда не была закрыта для переговоров.