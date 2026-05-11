Депутат: НАБУ проводит обыски по месту жительства Ермака

Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыски по месту жительства экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.
Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.
«В настоящее время НАБУ проводит обыски на улице Шелковичная. Учитывая, что они вошли в подъезд, где находится квартира Ермака, похоже, что он находится дома», — написал он в Telegram-канале.
11 мая стало известно, что НАБУ проводит следственные действия в отношении экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили ему обвинение.
Улица Банковая в центре Киева, где находится офис Владимира Зеленского, а также прилегающие улицы перекрыты людьми в военной форме.
Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин отказался дать оценку ситуации с обвинением Ермака.