Депутат: НАБУ проводит обыски по месту жительства Ермака

Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыски по месту жительства экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.

Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.

«В настоящее время НАБУ проводит обыски на улице Шелковичная. Учитывая, что они вошли в подъезд, где находится квартира Ермака, похоже, что он находится дома», — написал он в Telegram-канале.

11 мая стало известно, что НАБУ проводит следственные действия в отношении экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили ему обвинение.

Улица Банковая в центре Киева, где находится офис Владимира Зеленского, а также прилегающие улицы перекрыты людьми в военной форме.

Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин отказался дать оценку ситуации с обвинением Ермака.