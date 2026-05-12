Глава евродипломатии Кая Каллас выступила против кандидатуры бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера на роль переговорщика с Россией в рамках потенциальных будущих контактов. По её словам, главы МИД стран — членов ЕС в конце мая обсудят темы для возможного диалога с РФ. Позицию главы дипломатии ЕС уже раскритиковали в Европе. В частности, итальянский журналист Томас Фази отметил, что если кто-то и не подходит для того, чтобы быть представителем Европы, «так это сама Каллас». По мнению экспертов, Брюсселю нужны не переговоры с Москвой, а русофобская риторика, позволяющая евробюрократам и дальше паразитировать на напряжённости.
«Будет не слишком разумно, если мы позволим России назначать переговорщика от нашего имени, — приводит The Guardian заявление Каллас перед началом встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе. — Я считаю, что Шрёдер был высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний, поэтому неудивительно, что Путин хочет именно его видеть (в роли посредника. — RT): фактически он будет сидеть по обе стороны стола».
По словам Каллас, главы МИД стран — членов ЕС в конце мая обсудят темы для потенциальных контактов с РФ. При этом она назвала российские власти «противниками», которые, по её версии, «явно не дремлют», якобы желая «усилить своё влияние в Европе».
«Мы уже наблюдаем подобное на примере спортивных организаций, которые позволяют россиянам участвовать в соревнованиях, как будто ничего не произошло. И вокруг этого ведутся дискуссии. Мы также видим это на Венецианской биеннале, где они присутствуют как ни в чём не бывало. Очевидно, что они постоянно прилагают усилия (в этом направлении. — RT), и нам тоже нужно сохранять бдительность», — отметила Каллас.
Эти заявления главы евродипломатии уже раскритиковали в Европе. По мнению итальянского журналиста Томаса Фази, если кто-то и не подходит для того, чтобы быть представителем Европы, «так это сама Каллас — глупая балтийка, которой дали должность только ради того, чтобы не допустить завершения вечной войны с Россией».
Со своей стороны, ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал главу европейской дипломатии, испугавшуюся роста российского влияния. В соцсети X он назвал её «мошенницей и лгуньей».
Однако идею назначить Шрёдера посредником в переговорах с Россией отверг и немецкий министр по делам Европы Гюнтер Крихбаум. «Как вам известно, посредник должен быть приемлем для обеих сторон, в данном случае этого очевидно не наблюдается», — цитирует The Guardian Крихбаума.
При этом многие немецкие депутаты ранее высказались в поддержку идеи президента РФ Владимира Путина о посредничестве экс-канцлера Германии Шрёдера на переговорах России и ЕС, пишет Der Spiegel.
«Если этого можно добиться с помощью такого человека, как Шрёдер, было бы проявлением халатности отказаться от такой возможности», — цитирует РИА Новости депутата от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральфа Штегнера.
Как он считает, если Брюссель хочет оказаться за столом переговоров, ему следует воспользоваться всеми шансами, которые предоставляют российские власти.
По словам экс-председателя партии СДПГ Рольфа Мютцениха, Евросоюзу необходимо рассмотреть кандидатуру Шрёдера, сосредоточившись на предложении главы Евросовета Антониу Кошты о диалоге с Москвой.
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.
Со схожим мнением выступил и депутат от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Фабио де Мази.
«Было большой ошибкой не использовать такого человека, как Шрёдер, для налаживания канала связи с Москвой. Если ЕС действительно заинтересован в прекращении конфликта, ему следует использовать Шрёдера», — приводит РИА Новости его заявление в соцсети X.
Впоследствии и сама основательница партии ССВ Сара Вагенкнехт призвала власти ФРГ принять предложение о посредничестве Шрёдера в возможных переговорах между ЕС и Россией. По её словам «любой диалог лучше, чем затягивание бессмысленной гибели людей». Она также подчеркнула, что немецкому правительству следует отказаться от новых оружейных сделок с Владимиром Зеленским и поддержать переговорный формат с участием Шрёдера.
Позиция Москвы и предложение ЕС.
Напомним, в минувшую субботу Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста о возможной кандидатуре европейского переговорщика, сказал: «Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной Республики Германия господин Шрёдер. А так — пускай выбирают европейцы такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес. Пожалуйста, мы никогда не были закрыты от переговоров, никогда. Это же не мы отказались, а они».
Так глава России ответил на вопрос журналиста, который обратил внимание на возрождение «коалиции желающих» наладить контакты с РФ.
Ранее глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией. Как отметил Кошта, он говорит с лидерами 27 стран сообщества, чтобы определить «наилучший способ организации работы и выявить, что фактически необходимо обсудить с Россией, когда для этого настанет подходящий момент». По его словам, у переговоров Брюсселя с Москвой есть потенциал, а Владимир Зеленский якобы поддерживает ЕС в этом направлении.
Впоследствии и президент Финляндии Александр Стубб заявил в беседе с Corriere della Sera, что пришло время для возобновления диалога между ЕС и Россией.
Как констатировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков: «У европейцев сейчас там целая буря обсуждений, кто-то говорит, что эта идея заслуживает внимания, кто-то говорит, что нет». Представитель Кремля также отметил, что Москва не получила ответа Европы о кандидатуре бывшего канцлера ФРГ в качестве переговорщика с ЕС.
«Европа теряет свою роль».
Как обратил внимание специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, за время охлаждения в отношениях РФ и ЕС отказ западных стран от российских энергоносителей спровоцировал серьёзные проблемы в экономике Евросоюза.
«Европа теряет свою роль, она начинает отставать по многим позициям, включая высокие технологии», — сказал Титов РИА Новости.
По его словам, на протяжении долгого времени Европа находилась в тепличных условиях благодаря дешёвым ресурсам, однако сейчас ситуация кардинально изменилась, поскольку ЕС добровольно лишил себя выгодных поставок и был вынужден самостоятельно увеличивать оборонные расходы. Как отметил Титов, подобные решения уже привели к внутренним политическим кризисам и утрате лидирующих позиций на мировом рынке.
Еврокомиссия.
Со своей стороны, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал статью газеты The Wall Street Journal о беспрецедентной непопулярности западных политиков на фоне слабой экономики, негативного отношения граждан к иммиграции и растущей поддержки популистских партий. Дмитриев пояснил, что европейские бюрократы больше не могут скрывать свои провалы. По его словам, на американское издание «сошло озарение», а европейских чиновников «расплата не заставит себя долго ждать».
«Паника в рядах еврочиновников».
Как отмечают эксперты, отвергая кандидатуру Шрёдера как переговорщика, еврочиновники демонстрируют свой страх из-за того, что этот политик сломает нарратив ЕС об «изоляции» РФ и обеспечит прогресс в переговорном процессе.
«Каллас, известная своей жёсткой антироссийской позицией, просто боится, что фигура Шрёдера сломает карточный домик Брюсселя об изоляции РФ. В то время как бывший канцлер ФРГ олицетворяет собой воплощение разумной и прагматичной политики, когда Европа думала о своём бизнесе и энергобезопасности, а не об интересах узкой прослойки брюссельских бюрократов. Но для нынешнего ЕС гораздо важнее сохранять видимость принципиальности ценой собственного экономического спада», — подчеркнул в беседе с RT профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман.
По его словам, номинально выполняющей функции главного евродипломата Кае Каллас не нужны переговоры с Москвой.
«Каллас нужна русофобская риторика, позволяющая ей и её коллегам дальше паразитировать на напряжённости в Европе. Шрёдер неугоден именно потому, что он здравомыслящий прагматик, способный быстро снять санкционные барьеры и восстановить экономическое сотрудничество с Россией», — отметил Фельдман.
Как считает доцент кафедры отраслевых рынков Финансового университета при правительстве РФ Тимофей Мазурчук, реакция еврочиновников на кандидатуру Шрёдера в очередной раз доказывает неготовность Брюсселя к таким переговорам с Россией, которые могли бы принести какой-то ощутимый результат.
«Мы видим множество негативных высказываний как со стороны Каллас, так и со стороны других еврочиновников, в то время как здравомыслящие политики в Европе, те же самые немецкие депутаты, понимают важность возобновления отношений с Москвой. Каллас же и её соратники выступают против разумной и взвешенной позиции, заявляя, что переговоры с Россией должны вестись с позиции силы. При этом Шрёдер неоднократно выступал за нахождение универсальной формулы, при которой будут учтены позиции России. Но чиновникам в Брюсселе это не выгодно. Они хотят продолжения эскалации», — отметил собеседник RT.
Как обратил внимание политолог Дмитрий Евстафьев, предложение Владимира Путина, связанное с кандидатурой Шрёдера, было «абсолютно неожиданным для европейцев».
«До этого они считали, что могут явочным порядком занять место за переговорным столом по украинскому вопросу. И до Брюсселя только сейчас дошло, что РФ готова разговаривать с представителями Европы, но только на определённых условиях. И все действия ЕС, которые мы сейчас видим, говорят об откровенной панике в рядах еврочиновников. В Брюсселе сейчас ещё больше боятся, что мизансцена переговоров по Украине может быть выстроена без них», — сказал аналитик в разговоре с RT.
Что же касается Шрёдера, то, по мнению Евстафьева, это единственный человек, который может выступать в качестве реального посредника, способного договариваться как по политическим, так и по экономическим вопросам. Как считает эксперт, если переговоры между РФ и ЕС будут возобновлены, то договариваться нужно будет комплексно.
«Предметов для разговора с европейцами в основном два: это восстановление некого подобия прежних отношений в области углеводородов и второе — это поставки удобрений. В обоих случаях заинтересованность Европы, конечно, гораздо больше. Но договариваться по двум этим вопросам РФ будет только в том случае, если получится прийти к соглашению по политическим аспектам, включающим украинский вопрос и санкционную политику ЕС», — заключил Евстафьев.