Сладкая месть: «Динамо» победило «Краснодар» и открыло «Зениту» дорогу к чемпионству, «Спартак» сохранил шансы на бронзу

«Краснодар» потерпел поражение от «Динамо» в 29-м туре РПЛ. До перерыва гости владели преимуществом и закономерно открыли счёт: Диего Коста головой замкнул подачу Эдуарда Сперцяна со штрафного. Однако в начале второго тайма Константин Тюкавин восстановил равновесие. В ответ южане усилили давление и создали несколько опасных моментов, но не сумели огорчить Андрея Лунёва, а в компенсированное время позволили Ивану Сергееву забить мяч после стремительной контратаки. Теперь через неделю «Зениту» для чемпионства хватит ничьей в Ростове-на-Дону. В свою очередь, голы Кристофера Ву и Пабло Солари помогли «Спартаку» одолеть «Рубин» и сохранить шансы на бронзу.