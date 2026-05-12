Сладкая месть: «Динамо» победило «Краснодар» и открыло «Зениту» дорогу к чемпионству, «Спартак» сохранил шансы на бронзу

«Краснодар» потерпел поражение от «Динамо» в 29-м туре РПЛ. До перерыва гости владели преимуществом и закономерно открыли счёт: Диего Коста головой замкнул подачу Эдуарда Сперцяна со штрафного. Однако в начале второго тайма Константин Тюкавин восстановил равновесие. В ответ южане усилили давление и создали несколько опасных моментов, но не сумели огорчить Андрея Лунёва, а в компенсированное время позволили Ивану Сергееву забить мяч после стремительной контратаки. Теперь через неделю «Зениту» для чемпионства хватит ничьей в Ростове-на-Дону. В свою очередь, голы Кристофера Ву и Пабло Солари помогли «Спартаку» одолеть «Рубин» и сохранить шансы на бронзу.
Подарок «Зениту» от «Краснодара».
Противостояние «Краснодара» и «Динамо» в рамках 29-го тура РПЛ смело можно было назвать ключевым в борьбе за титул. «Зенит» в воскресенье дожал «Сочи» в концовке и временно поднялся на первое место в таблице. Таким образом, южанам требовалось самим побеждать, чтобы не упустить лидерство за тур до финиша.
Вместе с тем болельщики привыкли к тому, что именно в матчах этих команд в последние годы решается судьба золотых медалей. В 2024-м подопечные Мурада Мусаева оказались сильнее и лишили москвичей трофея. А в 2025-м разгромили их и впервые стали чемпионами.
Теперь команды провели два важнейших очных матча за пять дней. 7 мая «Краснодар» выбил оппонентов из Кубка России в серии пенальти, и у бело-голубых была отличная возможность отомстить неудобным соперникам. А заодно обыграть их впервые за почти три года.
При этом оба коллектива столкнулись с логистическими сложностями из-за закрытия аэропортов на юге страны. Бело-голубые после кубкового матча планировали добираться домой на автобусе и даже выехали из города. Но, узнав о снятии запрета на полёты, вернулись обратно и отправились в Москву на воздушном судне.
Также было любопытно, прибегнет ли Мурад Мусаев хотя бы к точечной ротации. Он сделал всего две рокировки в составе. Перебравшего жёлтых карточек Джованни Гонсалеса на правом фланге обороны заменил Валентин Пальцев. А отбывший дисквалификацию Александр Черников расположился в опорной зоне. Ролан Гусев тоже поменял только двух исполнителей. Вместо Ярослава Гладышева и получившего травму Даниила Фомина на поле появились Муми Нгамалё и Тимофей Маринкин.
Дебют матча можно было сравнить с разведкой боем. Обе команды действовали на высоких скоростях и не стеснялись вступать в жёсткие единоборства. Однако постепенно инициативой завладели гости, которые старались проводить быстрые атаки и находить свободные зоны на чужой половине. Да и Джон Кордоба всё активнее цеплялся за подачи.
Например, после заброса Пальцева справа Эдуард Сперцян оказался с мячом прямо перед Андреем Лунёвым, но слабо пробил ему в руки. Чуть позже армянин вместе с колумбийцем убежал в штрафную соперника и выполнил прострел, но его перехватил Николас Маричаль. А с рикошетом от уругвайца справился Лунёв.
Постепенно бело-голубые отодвинули игру от своих ворот. Но когда показалось, что матч идёт под их диктовку, южане по истечении получаса забили благодаря стандарту. Заработал его на правом фланге Кордоба, которому 11 мая исполнилось 33 года. Сперцян выполнил изумительную подачу, а набежавший Диего Коста головой отправил снаряд в дальний угол.
Москвичи тут же чуть не восстановили равновесие. Дмитрий Скопинцев совершил рывок по левому краю и сделал прострел под удар Бителло. А латиноамериканец с линии штрафной хлёстко пробил под перекладину. Мяч вылетал из-за скопления футболистов, и Станислав Агкацев среагировал с большим трудом. Однако не покидало ощущение, что южане действуют с большим запасом.
Тем неожиданней оказался ответный гол хозяев сразу после перерыва. Касерес выполнил прострел справа, а Тюкавин спокойно отправил мяч в ближний угол из-под Витора Тормены. К слову, бело-голубые забили «Краснодару» с игры впервые с сентября 2023-го.
Для действующих обладателей трофея произошедшее стало шоком. Они долго не могли прийти в себя. Правда, Гусев произвёл довольно спорную двойную рокировку, убрав Бителло и Артура и бросив в бой Антона Миранчука и Ульви Бабаева. После этого игра в атаке у команды расклеилась.
В свою очередь, Мусаев выпустил Дугласа Аугусто и Хуана Боселли. Постепенно его подопечным удалось прийти в себя и опять прижать соперников к воротам. Однако выше всяких похвал действовал Лунёв. Для начала он, вытянувшись в струнку, парировал удар Кевина Ленини в дальний угол со входа в штрафную.
Южанам откровенно не везло. Чуть позже Кордоба выполнил идеальный заброс вперёд в направлении Жоау Батчи, но тот с близкого расстояния пробил прямо во вратаря. А самый явный момент упустил Боселли. Уругваец умудрился после розыгрыша чужого углового убежать на рандеву с Лунёвым, но нанёс бесхитростный удар ему в ноги, и Андрей снова выручил одноклубников.
Постепенно у гостей сдали нервы. Кордоба всё чаще спорил с судьями. Уже в компенсированное время он потребовал назначить пенальти за попадание мяча в руку Осипенко. Тут же не сдержал эмоции уже имевший горчичник Гусев. Инал Танашев показал тренеру второй.
Развязка же получилась абсолютно невероятной. Гости из последних сил лезли вперёд и оголяли тылы. Несколько раз хозяева были близки к тому, чтобы забить, тем более на поле вместо Тюкавина появился свежий Иван Сергеев. И именно он поставил точку на 93-й минуте, когда ушёл от Тормены и с рикошетом от Агкацева отправил мяч в сетку.
Расстроенные футболисты «Краснодара» рухнули на поле. А Мусаев швырнул о газон бутылку с водой. Понять их можно, ведь коллектив, возможно, остался без титула. Теперь он отстаёт от «Зенита» на два очка и обязан в заключительном туре не только обыгрывать «Оренбург», но и рассчитывать на поражение «Зенита» от «Ростова». При равенстве же очков петербуржцы окажутся выше по личным встречам.
А «Динамо» отомстило соперникам не только за вылет из Кубка России, но и за упущенное два года назад чемпионство.
Победа «Спартака» на классе.
В свою очередь, «Спартаку» необходимо было брать верх над «Рубином», чтобы не потерять шансы на завоевание бронзовых медалей. В воскресенье главный конкурент — «Локомотив» — одолел «Балтику» и не дал шансов красно-белым обойти себя в таблице.
Перед ними тоже стояла крайне непростая задача. Казанцы после замены Рашида Рахимова на Франка Артигу набрали отличный ход и весной потерпели лишь одно поражение. А в предыдущих девяти турах одержали пять побед при четырёх ничьих. А главное, практически перестали пропускать. Евгений Ставер в 2026-м записал себе в актив семь сухарей.
Подопечные Хуана Карлоса Карседо быстро испортили ему статистику. Они активно начали и уже на четвёртой минуте открыли счёт. Кристофер Ву отправил мяч под перекладину после подачи углового.
Казанцы вынуждены были раскрываться, а соперники пользовались этим и проводили быстрые атаки. Эсекьель Барко находил варианты из глубины, а Маркиньос и Пабло Солари постоянно создавали остроту на флангах. Наконец, Манфред Угальде искал свободные зоны в штрафной. Костариканец в середине тайма даже удвоил было преимущество красно-белых, но замкнул прострел Маркиньоса из офсайда. Чуть позже сам бразилец упустил неплохой момент, когда на скорости ворвался в штрафную и не сумел перехитрить бросившегося ему в ноги Ставера.
У гостей же впереди не получалось практически ничего. В довершение всех бед они лишились из-за травмы основного крайнего защитника Андерсона Арройо.
Во второй 45-минутке ход встречи не поменялся. Однако «Рубин» всё-таки упустил шанс восстановить равновесие. После ввода аута Руслан Безруков обработал мяч и сильно пробил в перекладину. В остальном Александр Максименко откровенно скучал на последнем рубеже.
Окончательно всё стало понятно после второго гола «Спартака», который получился эффектным. Маркиньос сместился слева в центр и отдал разрезающий пас низом в штрафную на ход Угальде. Костариканец нашёл на дальнем углу вратарской Солари, которому оставалось не промахнуться. Таким образом, форвард оформил ассистентский дубль. В концовке Александар Юкич сократил отставание, но было слишком поздно.
Правда, это не сильно изменило ситуацию в таблице для подопечных Карседо. Они по-прежнему отстают от «Локомотива» на два очка и должны не только сами брать верх над махачкалинским «Динамо» в заключительном туре, но и рассчитывать на поражение «Локомотива» от ЦСКА. Ведь в случае равенства очков железнодорожники окажутся выше по личным встречам (4:2, 1:2).