Члены британского кабмина попросили Стармера уйти в отставку

Как отмечается в материале, во вторник на заседании кабинета министров его члены, как ожидается, заявят Стармеру о необходимости уйти. Это происходит на фоне опасений, что его положение стало неустойчивым.
«Высокопоставленные члены кабмина попросили Стармера рассмотреть вопрос о сроках его отставки после того, как более 70 депутатов-лейбористов призвали его уйти», — говорится в публикации издания.
Ранее сообщалось, что число депутатов-лейбористов, требующих отставки Стармера, достигло 60. Первоначально с таким призывом выступили 30 членов парламента.
Региональные выборы в Великобритании состоялись в минувший четверг. Голосование проходило в 136 регионах Англии. По итоговым результатам, лейбористы потеряли почти 1,2 тыс. из более чем 2,2 тыс. мест, ранее занятых представителями партии в муниципальных советах. Основным победителем стала правая партия Reform UK, получившая порядка 1,4 тыс. мест.
В понедельник Стармер признал, что результаты выборов являются «удручающими», и взял на себя ответственность за провал. При этом он выступил с программной речью и заявил, что не собирается покидать свой пост.