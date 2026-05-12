Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Члены британского кабмина попросили Стармера уйти в отставку

Ряд высокопоставленных членов правительства Великобритании, в том числе министр внутренних дел Шабана Махмуд, обратились к премьер-министру Киру Стармеру с просьбой рассмотреть вопрос о сроках его отставки. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Как отмечается в материале, во вторник на заседании кабинета министров его члены, как ожидается, заявят Стармеру о необходимости уйти. Это происходит на фоне опасений, что его положение стало неустойчивым.

«Высокопоставленные члены кабмина попросили Стармера рассмотреть вопрос о сроках его отставки после того, как более 70 депутатов-лейбористов призвали его уйти», — говорится в публикации издания.

Ранее сообщалось, что число депутатов-лейбористов, требующих отставки Стармера, достигло 60. Первоначально с таким призывом выступили 30 членов парламента.

Региональные выборы в Великобритании состоялись в минувший четверг. Голосование проходило в 136 регионах Англии. По итоговым результатам, лейбористы потеряли почти 1,2 тыс. из более чем 2,2 тыс. мест, ранее занятых представителями партии в муниципальных советах. Основным победителем стала правая партия Reform UK, получившая порядка 1,4 тыс. мест.

В понедельник Стармер признал, что результаты выборов являются «удручающими», и взял на себя ответственность за провал. При этом он выступил с программной речью и заявил, что не собирается покидать свой пост.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше