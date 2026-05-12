Новак заявил, что инфляция в России по итогам года приблизится к 5,2%

Инфляция по итогам 2026 года приблизится к 5,2%. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Александр Новак.
Он отметил в интервью газете «Ведомости», что начиная с 2027 года инфляция в России будет находиться вблизи целевого уровня в 4%. Вице-премьер добавил, что рост цен в стране значительно замедлился, этот процесс продолжается.
Ранее Центробанк сообщил, что работает на устойчивый долгосрочный рост экономики, а не на её краткосрочный рывок.
