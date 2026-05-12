Новак: рост ВВП России в 2026 году ожидается на уровне 0,4%

Рост экономики России в текущем году ожидается на уровне 0,4%. Таким прогнозом поделился зампредседателя правительства страны Александр Новак.
Он отметил в беседе с газетой «Ведомости», что в последующие годы прогнозируется восстановление темпов роста экономики от 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029 году.
Также в ходе интервью вице-премьер сообщил, что инфляция в России по итогам текущего года приблизится к 5,2%.
Узнать больше по теме
Александр Новак: биография заместителя Председателя Правительства РФ
Этот политик — значимая фигура в сфере энергетики, чья работа на государственном уровне направлена на развитие и модернизацию топливно-энергетического комплекса России. Деятельность Александра Новака включает решение стратегических задач, связанных с международным сотрудничеством, укреплением энергетической независимости страны и внедрением инноваций. Собрали главное из его биографии.Читать дальше