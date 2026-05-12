Politico: ЕС может стать посредником в сделке Украины и РФ по аэропортам

Глава МИД Украины Андрей Сибига выдвинул идею о посредничестве Европы в переговорах с Россией. Об этом министр сообщил изданию Politico в кулуарах встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. По его словам, европейские лидеры могли бы способствовать достижению соглашения о взаимном прекращении атак на аэропорты.