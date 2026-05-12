Названы регионы-лидеры по доступности электроэнергии для жителей

Первое место в рейтинге по доступности электроэнергии занимает Иркутская область, где на среднюю чистую зарплату в марте можно было приобрести 45997 киловатт-часов. Это обусловлено самой низкой ценой электроэнергии в России — 1,8 рубля за киловатт в час. В Хакасии этот показатель почти в два раза больше — 3,3 рубля за киловатт в час, регион занимает второе место по дешевизне электроэнергии, но седьмое место в рейтинге по доступности электроэнергии. В этих регионах в структуре генерации превалируют гидроэлектростанции, себестоимость выработки которых значительно ниже, чем на тепловых электростанциях и АЭС.