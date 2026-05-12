Додик: Кая Каллас дискредитировала Евросоюз в глазах приличных людей

БЕЛГРАД, 12 мая. /ТАСС/. Глава евродипломатии Кая Каллас дискредитировала ЕС в глазах приличных людей, при ней объединение может лишь уменьшаться, а не приобретать новых членов. Такое мнение выразил лидер боснийских сербов Милорад Додик.
«С Каей Каллас ЕС может только уменьшаться, но ни в коем случае не расширяться. Своим невежеством она дискредитировала ЕС для любого достойного человека», — написал Додик на своей странице в соцсети Х.
Статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Брюссель оказывает давление на Белград, чтобы заставить его согласиться на предоставление этого статуса непризнанному Косову, что фактически равнозначно официальному признанию независимости края.