Додик: Кая Каллас дискредитировала Евросоюз в глазах приличных людей

При ней объединение может лишь уменьшаться, а не приобретать новых членов, считает лидер боснийских сербов.

БЕЛГРАД, 12 мая. /ТАСС/. Глава евродипломатии Кая Каллас дискредитировала ЕС в глазах приличных людей, при ней объединение может лишь уменьшаться, а не приобретать новых членов. Такое мнение выразил лидер боснийских сербов Милорад Додик.

«С Каей Каллас ЕС может только уменьшаться, но ни в коем случае не расширяться. Своим невежеством она дискредитировала ЕС для любого достойного человека», — написал Додик на своей странице в соцсети Х.

Статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Брюссель оказывает давление на Белград, чтобы заставить его согласиться на предоставление этого статуса непризнанному Косову, что фактически равнозначно официальному признанию независимости края.

Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
