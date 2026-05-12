Новак назвал приоритетную задачу российской экономики

Новак назвал приоритетной задачей рост производительности труда.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Рост производительности труда является приоритетной задачей в условиях ограниченных трудовых ресурсов, заявил вице-премьер России Александр Новак.

В интервью газете «Ведомости» Новак заявил, что в ближайшие годы безработица в России останется на низком уровне — в пределах 2,3−2,4%.

«Важно, что в условиях ограниченных трудовых ресурсов приоритетной задачей является рост производительности труда. Этот термин не всегда понимают правильно. Производительность труда — это не повышение его интенсивности, когда вас заставляют больше работать за те же деньги. Наоборот, рост производительности труда означает, что при тех же усилиях человек может производить больше и, в конечном итоге, больше получать», — сказал Новак.

Он пояснил, что производительность труда зависит не только и не столько от количества станков, а во многом — от организации производственных процессов.

«Поэтому рост производительности предполагает комплекс как технологических изменений, таких как роботизация и использование искусственного интеллекта, так и организационных, включая оптимизацию процессов, исключение избыточной отчетности, снятие административных барьеров. Это тонкая работа, в которой необходимо учитывать и специфику конкретной отрасли, и даже особенности процессов на конкретных предприятиях», — продолжил вице-премьер.

Он напомнил, что отраслевые ведомства совместно с бизнесом сформировали 17 отраслевых программ повышения производительности труда.

