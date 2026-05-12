Пострадавший при атаке БПЛА на Белгородскую область скончался в реанимации

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Мужчина, пострадавший при атаке БПЛА на Белгородскую область 8 мая, скончался в реанимации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Губернатор 8 мая сообщал, что два человека ранены в селе Новая Нелидовка Белгородской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата, мужчину в тяжелом состоянии с открытыми переломами ног бригада скорой помощи доставили в областную клиническую больницу. У женщины — баротравма и ссадины лица.
«Вновь невосполнимая потеря. В реанимации областной клинической больницы скончался мужчина, пострадавший в селе Новая Нелидовка Белгородского округа 8 мая при атаке беспилотника на легковой автомобиль. Врачи боролись за его жизнь до последнего», — написал он в Telegram-канале.