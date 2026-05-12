Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пострадавший при атаке БПЛА на Белгородскую область скончался в реанимации

Мужчина, раненый 8 мая при атаке БПЛА на Белгородскую область, умер в реанимации.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Мужчина, пострадавший при атаке БПЛА на Белгородскую область 8 мая, скончался в реанимации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Губернатор 8 мая сообщал, что два человека ранены в селе Новая Нелидовка Белгородской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата, мужчину в тяжелом состоянии с открытыми переломами ног бригада скорой помощи доставили в областную клиническую больницу. У женщины — баротравма и ссадины лица.

«Вновь невосполнимая потеря. В реанимации областной клинической больницы скончался мужчина, пострадавший в селе Новая Нелидовка Белгородского округа 8 мая при атаке беспилотника на легковой автомобиль. Врачи боролись за его жизнь до последнего», — написал он в Telegram-канале.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше