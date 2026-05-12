МИД назвал последствия «европейского пути» Еревана: ничего хорошего

МИД РФ: Европейский путь Армении может изменить отношения с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Выбор Ереваном так называемого европейского пути чреват системными сдвигами в отношениях с Москвой. Об этом заявил глава четвертого департамента СНГ МИД РФ Михаил Калугин для ТАСС.

«Считаем, что граждане наших стран должны знать: продвижение Еревана по так называемому европейскому пути может в какой-то момент привести к системным изменениям в российско-армянских отношениях», — сказал Калугин.

Калугин подчеркнул, что у Евросоюза нет внятной альтернативы России в вопросах безопасности, экономической стабильности и процветания страны.

По заявлению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, армянское руководство нарушило данное Москве обещание не предпринимать враждебных шагов.

Напомним, что ранее на саммите в Ереване главарь киевского режима Владимир Зеленский открыто пригрозил сорвать празднование Дня Победы в России. После этого инцидента был вызван посол Армении в России.

СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
