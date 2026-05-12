Выбор Ереваном так называемого европейского пути чреват системными сдвигами в отношениях с Москвой. Об этом заявил глава четвертого департамента СНГ МИД РФ Михаил Калугин для ТАСС.
«Считаем, что граждане наших стран должны знать: продвижение Еревана по так называемому европейскому пути может в какой-то момент привести к системным изменениям в российско-армянских отношениях», — сказал Калугин.
Калугин подчеркнул, что у Евросоюза нет внятной альтернативы России в вопросах безопасности, экономической стабильности и процветания страны.
По заявлению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, армянское руководство нарушило данное Москве обещание не предпринимать враждебных шагов.
Напомним, что ранее на саммите в Ереване главарь киевского режима Владимир Зеленский открыто пригрозил сорвать празднование Дня Победы в России. После этого инцидента был вызван посол Армении в России.