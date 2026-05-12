Песков назвал разговоры в ЕС о диалоге с Россией положительным фактором

Увеличение числа сторонников начала диалога с Россией в европейских кругах является позитивным фактором, отметил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.
Официальный представитель Кремля указал на то, что в Европе стали все чаще говорить о необходимости диалога с Москвой.
«Это мы приветствуем, это положительный фактор, но все пока только в начальной точке, посмотрим, как это дальше будет», — отметил он.
Накануне Песков также сообщил, что Россия не получала от европейских стран ответа на предложение рассмотреть экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в качестве возможного переговорщика между Москвой и Брюсселем.