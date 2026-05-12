НАБУ работает по месту жительства Ермака, заявили в Раде

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) работает по месту жительства бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, заявил депутат украинской Верховной рады Ярослав Железняк.
«Сейчас действия НАБУ проводятся на (улице — ред.) Шелковичной. Учитывая, что зашли в подъезд, где находится квартира Ермака, то выглядит так, что у него дома», — написал депутат в своем Telegram-канале, прикрепив фото.
Ранее в понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. По информации украинских СМИ, речь идет об Андрее Ермаке, который ранее возглавлял офис Зеленского.