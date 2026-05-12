Следователи НАБУ проводят обыски по месту жительства Ермака

Напомним, ранее стало известно, что НАБУ проводит следственные действия в отношении Ермака. На опубликованных кадрах видно политика в окружении толпы людей в гражданской одежде. НАБУ и САП официально объявили о подозрении в отношении Ермака в связи с предполагаемой легализацией около полумиллиарда гривен, полученных преступным путём. Сам экс-глава офиса отказался комментировать обвинения до конца следственных мероприятий.