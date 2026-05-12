Паника вокруг хантавируса неоправданно раздута и может быть использована для объяснения причин энергетического кризиса в Великобритании и странах Евросоюза.
С таким утверждением выступил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Истерия вокруг хантавируса преувеличена — но может быть использована для оправдания энергетических локдаунов в Великобритании/ЕС», — отметил Дмитриев своем сообщении в социальной сети X*.
Таким образом он прокомментировал публикацию, подчеркивающую отсутствие у хантавируса признаков повышенной способности к передаче человеку.
Ранее Дмитриев также указывал на то, что экономический кризис в Германии, Великобритании и других европейских странах стал следствием отказа от поставок энергоносителей из России.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.