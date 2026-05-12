Пострадавшим при пожаре в Грозном предоставят временное жилье

ГРОЗНЫЙ, 12 мая — РИА Новости. Пострадавших в результате пожара в многоквартирном доме Грозного обеспечат временным жильем, сообщил мэр столицы Хас-Магомед Кадыров.
Как в понедельник рассказал начальник главного управления МЧС РФ по Чечне Алихан Цакаев, возгорание потушено. В результате пожара эвакуировано 300 человек, жертв нет.
«По поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова мы разместим вас (жителей дома — ред.) в квартирах и гостиницах», — заявил мэр в ходе общения с пострадавшими на месте инцидента.
