Майор Серебряков уничтожил 12 солдат ВСУ во время зачистки опорного пункта

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Командир штурмового отряда гвардии майор Антон Серебряков лично принимал участие в выполнении задачи по зачистке и закреплении на опорном пункте противника, в ходе которой уничтожил 12 солдат ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Штурмовой отряд под командованием гвардии майора Серебрякова выполнял боевую задачу по зачистке, закреплению и эвакуации раненых военнослужащих на ранее захваченных позициях противника на одном из направлений.
«Проявив разумную инициативу, Антон принял решение разделить отряд на две части и скрытно провести личный состав к позициям. По прибытии на место он отдал приказ занять огневые точки в районе населенного пункта и назначил военнослужащих для прикрытия от атак вражеских БПЛА. После этого, продолжая координацию действий подчиненного личного состава, успешно зачистил опорный пункт противника от сил украинских боевиков, уничтожив 12 человек личного состава ВСУ», — говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, после закрепления на позициях Серебряков организовал поиск и оказание первой помощи раненым сослуживцам, а также выполнил их эвакуацию в медицинский пункт.
Кроме того, в ведомстве рассказали о подвиге рядового Михаила Кокарева. Он выполнял задачу по обеспечению устойчивой проводной связи между командно-наблюдательным пунктом батальона и подразделениями, действующими в ДНР. «Во время дежурства Михаил зафиксировал потерю связи. Получив задачу проверить линию и устранить повреждение, вызванное артиллерийским обстрелом противника, он выдвинулся к месту повреждения. По пути он установил, что кабель проводной связи был поврежден осколками снарядов», — информировали в ведомстве.
Там подчеркнули, что Кокареву удалось полностью восстановить проводную связь, несмотря на начавшийся обстрел противника. «Благодаря мужеству и профессионализму рядового Михаила Кокарева связь была оперативно восстановлена, что позволило своевременно информировать подразделения об обстановке и обеспечить дальнейшее выполнение боевой задачи», — добавили в Минобороны РФ.